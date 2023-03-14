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الثلاثاء، 14-03-2023 11:39 ص

البترول الوطنية توقع اتفاقية لبيع 12 ألف قدم مكعب من الغاز يومياً

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة البترول الوطنية أنها أبرمت اتفاقية مع شركة أردنية جديدة لبيع 12 ألف قدم مكعب من الغاز يومياً.

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وتوقعت الشركة أن يبدأ العمل في هذه الاتفاقية خلال الربع الأخير من العام الحالي.


كما بينت الشركة أنها بصدد عقد عدة اتفاقيات بيع وشراء الغاز مع جهات أخرى.


وكانت الشركة تبيع كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل الريشة العام الماضي  إلى شركة توليد الكهرباء المركزية المساهمة العامة المحدودة حتى 17 تشرين الأول 2022 ثم أصبحت تبيع كامل إنتاجها من غاز الريشة لشركة الكهرباء الوطنية ابتداءً من 21 كانون الأول 2022.


ووفقا لبيانات حكومية تراجع ربح شركة البترول الوطنية العام الماضي بنسبة قاربت 50 % مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ بلغ ربح الشركة في 2022 نحو 2.86 مليون دينار مقارنة مع نحو 5.67 مليون دينار العام 2021.

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