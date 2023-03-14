الحكومة توقع مذكرة لاستغلال الطاقة الحرارية لتوليد الكهرباء في الريشة

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء مع شركة (تجانس للاستثمار) مذكرة تفاهم لإجراء دراسة لاستغلال الطاقة الحرارية الجوفية في حقل الريشة الغازي لتوليد الكهرباء وفي العمليات الصناعية.



ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن الشركة الرئيس التنفيذي خليل أبو الرب بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ومدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة والمستشار في البترول الوطنية الدكتور حازم الضمور.

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وقال الخرابشة إن المذكرة تتيح لشركة (تجانس للاستثمار) دراسة الابار غير المنتجة للغاز في حقل الريشة لتصبح ابارا منتجة للطاقة الحرارية الجوفية خاصة وان هذه الآبار على أعماق تصل فيها درجة الحرارة الجوفية إلى 250 فهرنهايت وتمتاز بتدرج درجة حرارة الأرض العالية تصل الى 0.055 c/m.



واكد أهمية المذكرة التي تشترك فيها وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية وشركة (تجانس) في إعداد الدراسات اللازمة (الفنية والمالية والإدارية ) للمشروع لاستغلال الآبار الجافة المحفورة سابقا وغير المنتجة للغاز وغير المستخدمة حاليا لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال.



وقال ان منطقة حقل الريشة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية من خلال العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبة بالثروات الطبيعية في المنطقة.

