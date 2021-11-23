الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تلتقي الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة وأبو زنيمة والمحاسنة

84 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في معان والبترا

استمرار ارتفاع فحوصات كورونا الإيجابية في الاردن

ارتفاع صادم في عدد وفيات واصابات كورونا في الاردن

ضبط متسولاً في عمان يمتلك دراجة نارية وراتباً من الضمان

الملك وولي عهد أبوظبي يشددان على العمل لتعزيز الشراكات التنموية

إدارة الازمات يوجه رسالة للمواطنين بعد ارتفاع الاصابات

التنمية تضبط 182 متسولاً في عمان منذ بداية الشهر الحالي

بدنا حق خالد يتصدر تويتر

الثلاثاء، 23-11-2021 02:36 م

البيت الأبيض يعلن سحب كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

143-121017-america-using-cheap-oil-boost-national-oil-reserve_700x400


الوكيل الإخباري-أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر قليلة.

اضافة اعلان


وأشار البيان، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطوة تهدف للمساعدة في تهدئة أسعار النفط وتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويرى البيت الأبيض أن أسعار النفط مرتفعة وتؤثر على النمو الاقتصادي.


وأضاف البيت الأبيض أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
619c9c4ed1a77

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

8202021153239178308649

أسعار الذهب الثلاثاء 23/ 11/ 2021

102-170333-bf394eb50b85473da6bebc9797a93783_700x400

الموازنة العامة سجلت عجزاً بمقدار 521.9 مليون دينار خلال 7 أشهر

8202031135221897399123

تراجع أسعار الذهب عالميا

m-68-تراجع-اليورو-في-السوق-الأميركية-العالمية

تراجع اليورو في السوق الأميركية العالمية

بماذا_تتأثر_أسعار_النفط

أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب

أخبار متعلقة
البحرين-لا-تنصح-بالتصالح

البحرين تخطط لمشاريع استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار