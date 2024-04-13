السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-04-2024 04:47 م

التضخم العنيد يضر بحملة بايدن لولاية رئاسية ثانية

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الوكيل الإخباري - يريد الرئيس الأميركي جو بايدن أن يشيد بما يسمى "بايدنوميكس" لكن التضخم يحول دون ذلك إذ تتعثر حملة بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوّش على نجاح سياسته الاقتصادية.اضافة اعلان


ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة ابن الطبقة المتوسطة الذي يدرك هموم الحياة اليومية.

وفي الأشهر الأخيرة كان بايدن الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر، يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم. 



 




 

 


 

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