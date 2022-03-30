الحكومة: ارتفاع النفقات العامة لـ 9.8 مليار دينار العام الماضي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن معدل النفقات العامة بلغ العام الماضي، 9.8 مليار دينار.

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وأضافت الوزارة، أنه ارتفع معدل الإيرادات بقيمة 1.087 مليار دينار، إلى جانب ارتفاع نسبة التحصيل الفعلي للإيرادات بنسبة 100.4 % بالمقارنة من عام 2020 .

ونوهت إلى أن الإيرادات العامة لوزارة المالية بلغت 7.325 مليار دينار العام الماضي.



وأشارت إلى أنها تمكنت من تخفيض عجز الموازنة بمقدار 451.9 مليون دينار مقارنة مع عام 2020، و239.7 مليون دينار مقارنة مع العجز المقدر في قانون الموازنة العامة من دون زيادة أي أعباء مالية إضافية على المواطن.

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