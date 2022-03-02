اجتماعات اقتصادية قريبا بين الأردن وتركيا

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن الأردن لديه الكثير من العمل والمباحثات مع تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياحية بين البلدين.

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وأشار، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إلى اجتماعات اقتصادية بين الأردن وتركيا قريباً لبحث التعاون التجاري.



من جهته قال أوغلو إن "لآراء الأردن قيمة في المنطقة ونولي أهمية كبيرة لمباحثاتنا"، موضحا أنه سيتم بحث التعاون الاقتصادي والثقافة والتعليم بين تركيا والأردن.



وأضاف أن جرى الاتفاق مع الأردن بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه تركيا تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.



وبين أوغلو أن الخطوط الجوية التركية ستبدأ بتسيير رحلات من إسطنبول إلى العقبة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى اجتماعات اقتصادية بين البلدين قريبا بحيث يكون الميزان التجاري من صالح الأردن وتركيا.