الدولار يتجه لأول مكاسب شهرية منذ أيلول بدعم توقعات الفائدة

الوكيل الإخباري - استمر الدولار في الارتفاع، اليوم الثلاثاء، بعد الانخفاض مقابل الجنيه الإسترليني واليورو في اليوم السابق ليعود إلى مسار تسجيل أول مكاسب شهرية له منذ أيلول.

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واكتسب ارتفاع الدولار قوة دافعة في الأسابيع القليلة الماضية إذ أدت البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعا في البداية.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، عند 104.64 نقطة لكنه اتجه لتحقيق مكاسب في فبراير بنسبة 2.6 %، وهي أول زيادة شهرية له منذ أيلول.



ويتوقع المستثمرون الآن أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته فوق 5.4 % بحلول سبتمبر مقارنة مع ذروة كانت متوقعة في بداية الشهر عند نحو 4.70 %.



وارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية مع عودة السندات لأجل عامين الحساسة للتضخم لتسجيل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف.