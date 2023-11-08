الأربعاء 08-11-2023
الوكيل الاخباري

إصابة طفل برصاص الاحتلال في رام الله

​جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة

قرارات جديدة من مجلس الوزراء

الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

بدء بيع البذار للمزارعين.. 500 دينار طن القمح و 420 طن دينار الشعير

قطع الكهرباء عن مناطق في الشونة الجنوبية الخميس

مقرر أممي يصف العدوان على غزة بـ"جريمة حرب"

بريطانيا: نسعى لقيادة فلسطينية مؤيدة للسلام في أسرع فرصة

مجموعة السبع تدعم تنفيذ هدنة مؤقته في غزة وتحذر ايران

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

الأربعاء، 08-11-2023 11:08 ص

الدولار يرتفع قبل كلمة رئيس الفيدرالي الأميركي

22525


الوكيل الإخباري - استعاد الدولار عافيته وارتفع قليلا، اليوم الأربعاء، بعد أن تركت مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مرات أخرى، فيما يترقب المتعاملون كلمة جيروم باول رئيس البنك لمعرفة مسار السياسة النقدية للبنك في المستقبل.اضافة اعلان


وانخفض الدولار الأسبوع الماضي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة وعلى خلفية بيانات أشارت إلى تباطؤ سوق العمل الأميركية، لكنه ارتفع في ظل الجدل في الأسواق بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها وموعد بدء البنك المركزي الأميركي في تيسير السياسة النقدية.





إقرأ ايضا
521313

1.996 مليار دينار قيمة الفاتورة النفطية للأردن في 8 أشهر

cd9724943983ec817898f651792af902

عيار21 و18.. اسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

444444

النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

ذهب خاص

في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

2303361-755817223

أوبك+ : الاقتصاد العالمي سينمو رغم التضخم

image

حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

أخبار متعلقة
_111879792_gettyimages-1210482782

النفط يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني

5

المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

223223

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع