الدولار يستقر قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد السندات

الوكيل الإخباري - ظل الدولار قريبا من أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، وقريبا أيضا من أعلى مستوياته منذ نوفمبر مقابل الين، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة مسجلة مستويات مرتفعة جديدة لفترة ما بعد الأزمة المالية، الثلاثاء، وسط تكهنات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.



ودعم البنك المركزي الصيني اليوان من خلال تحديد نقطة منتصف رسمية يومية للعملة أقوى بكثير من المتوقع. وكان اليوان مستقرا في التعاملات المبكرة بعدما تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية مع نفاد صبر المستثمرين إزاء الاستجابة البطيئة للسياسة النقدية الصينية رغم تباطؤ الاقتصاد وتدهور قطاع العقارات.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات من الأسواق المتقدمة مثل الين واليورو، 0.1 بالمئة إلى 103.24، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 103.68، والذي لم يشهده منذ 12 يونيو.

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سكاي نيوز