السعودية تشتري 625 ألف طن قمح من الأميركيتين وأوروبا وأستراليا

الوكيل الاخباري-أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، عن إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.



من جانبه، قال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.



وأضاف أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2022 بواقع 10 بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن، وعدد 6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 128 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

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