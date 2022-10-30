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الأحد، 30-10-2022 09:10 ص

الشركات البريطانية تتوقع أوضاعا صعبة خلال الأشهر المقبلة

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الوكيل الإخباري - ذكر مسح صناعي نُشر، اليوم الأحد، أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاقه ستستمر في الأشهر المقبلة.

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وارتفع مقياس اتحاد الصناعة البريطاني لنمو القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول إلى -15 من -19 في الأشهر الثلاثة حتى أيلول الماضي ولا يزال في منطقة الانكماش.


وتتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث مزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلاً.


وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إنه "على الرغم من الصورة المتفاوتة عبر القطاعات لا يزال القطاع الخاص يواجه رياحاً معاكسة قوية.


"في غمرة ارتفاع التكاليف ونقص العمالة وتراجع الطلب تتوقع الشركات انخفاضاً مستمراً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".


وقال باليجا إنه من المهم أن يعيد رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك الاستقرار إلى البيئة الاقتصادية من أجل انتشال الشركات من معاناتها.

 

CNBC

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