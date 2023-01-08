الشلل يضرب السوق السوداء في مصر

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز إن السوق السوداء للصرف، توقفت بشكل شبه كامل عن العمل مع انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص.

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وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية يأتي بعد الإفراجات المتتالية للحكومة وشهادات الإستثمار البنكية ذات العائد السنوي الـ 25% التي طرحتها بنكي الأهلي ومصر، والتي جذبت الكثيرين لتحويل العملة الصعبة إلى الجنيه المصري للاستفادة بتلك الشهادة.



وفقًا لعلاء عز تسببت القرارات الأخيرة للبنوك المصرية والمركزي في خسائر لمن قام بشراء الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه، حيث انخفض سعره في تلك السوق بحوالي 10 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط.



وأضاف ان ضربة أخرى موجعة في وجه السوق السوداء للدولار، تسببها سلسلة التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالتوازي مع الإفراجات المتتالية عن مستلزمات الإنتاج والسلع. ( investing )