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الثلاثاء، 01-03-2022 03:24 م

الشمالي يؤكد على أهمية التعاون الاقتصادي مع السعودية

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والوفد الاقتصادي الصناعي المرافق له في مدينة الدمام السعودية، اليوم الثلاثاء، القطاع التجاري، وعددا من أصحاب الأعمال في غرفة تجارة الشرقية.

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وجرى خلال اللقاء الذي جاء ضمن زيارة الوفد للسعودية، التأكيد على أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وحث القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة في مختلف المجالات.


وقال الشمالي خلال اللقاء الذي حضره رئيس غرفة صناعتي الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، والمستشار الاقتصادي الأردني في الرياض الدكتور عيسى الضمور، ومجلس إدارة غرفة تجارة الشرقية وعدد من رجال الأعمال من كلا البلدين، إن المصلحة المشتركة تتطلب مضاعفة الجهود من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة حجم التجارة البينية وإقامة المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي تشهد تطورا مستمرا بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .


وأكد في بيان، أهمية الزيارة إلى السعودية بهدف تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.


ودعا الشمالي، رجال الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين إلى إدامة التواصل فيما بينهم والتباحث حول أطر التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وغيرها خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء مساعي البلدين توسيع أطر التعاون الاقتصادي.

 

ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في المملكة بحوالي 10 مليارات دولار تركزت في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، وهذا الرقم قابل للزيادة في ظل وجود فرص وإمكانات كبيرة متاحة.


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