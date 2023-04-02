العراق يفتتح مصفاة كربلاء النفطية لتقليص واردات الوقود

الوكيل الإخباري -
افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، امس السبت، مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.اضافة اعلان
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي، وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".
وكان مصدر في المصفاة قال إن الإنتاج التجاري في مصفاة كربلاء سيبدأ بطاقة تشغيلية تبلغ 60 % .
وأضاف المصدر أن العراق يستهدف تشغيل المصفاة بكامل طاقتها بحلول يوليو.
وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مباشرة "مرحلة الإنتاج التجاري" في المنشأة الواقعة في وسط العراق. وقال الوزير إنها "الأولى في العراق بتقنيات حديثة". سكاي نيوز