الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 7 شهور

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد نقيب الصاغة في محافظة الزرقاء والمسؤول المباشر عن التسعيرة اليومية التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اكرم شهاب أن ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً خلال ساعات يعود إلى رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عكس التوقعات برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس حسب الاخبار المسربة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي قبيل الاجتماع.

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ويترقب المستثمرين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء ، والذي يتوقع فيه تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة لتكون 50 نقطة أساس فقط، بدلاً من 75 نقطة أساس التي اعتمدها في اجتماعاته الماضي.





وأشار إلى أن أن سعر الأونصة عالمياً وصل اليوم 1730 دولار وهو السعر الأعلى للذهب منذ 7 شهور.

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في التسعيرة الثانية التي اصدرتها نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بواقع 60 قرشا فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.