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السبت، 12-02-2022 01:07 م

المركزي الإماراتي يوافق على إطلاق بنك رقمي

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الوكيل الاخباري- قالت شركة إيه.دي.كيو القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة، إن مصرف الإمارات المركزي أعطى موافقة مبدئية لإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية تدعمها الشركة.

تأتي الخطوة بعد أن شهد العام الماضي إطلاق بنك رقمي تدعمه ياب التي مقرها دبي، وهي أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.

أطلقت بعض بنوك الإمارات في السنوات الأخيرة منصاتها للخدمات المصرفية الرقمية، والتي تستهدف المستخدمين الحريصين على استخدام الخدمات الرقمية والأصغر سنا، مثل لف التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني والمشرق نيو من بنك المشرق.

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