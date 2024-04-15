الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 15-04-2024 08:59 ص

المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

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الوكيل الإخباري - أبقى البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 % كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر تجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.اضافة اعلان


ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.





 




 

 


 

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