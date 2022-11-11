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الجمعة، 11-11-2022 03:18 م

المفوض الأوروبي للشؤون المالية والإقتصادية: تنتظرنا فترة صعبة للغاية

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الوكيل الإخباري - أكد مفوض أوروبي أن "الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والتضخم المتفشي في أوروبا، يجعلنا نواجه فترة صعبة للغاية من وجهتي النظر الاجتماعية والاقتصادية".

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وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إن "تنبؤات اليوم تنطوي على تعرضنا للعديد من المخاطر والشكوك، لكنني متأكد من شيء واحد: إذا بقينا نحن الأوروبيين متحدين، يمكننا التغلب على هذه الصعوبات بنجاح وسنبدو أقوى"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة .


وتابع "نحن نقترب من نهاية العام الذي ألقت فيه روسيا مرة أخرى بظلال الحرب على قارتنا. لقد أظهر اقتصاد الاتحاد الأوروبي مرونة كبيرة أمام موجة الصدمات التي أثارتها الحرب، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى اتخاذ القرارات السياسية منذ بداية الوباء بروح الوحدة والتضامن".


بترا


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