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السبت، 15-10-2022 12:24 م

هل ينخفض النفط إلى 60 دولار للبرميل؟.. خبير طاقة يجيب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
استبعد خبير الطاقة هاشم عقل ان يهوي سعر خام برنت للنفط العالمي إلى 60 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة رغم اشتداد التضخم والركود الاقتصادي العالمي.

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وقال عقل في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 80 دولار للبرميل في ظل وجود عوامل مؤثرة على استهلاك البترول مثل حدوث ركود عالمي وزيادة التضخم مع استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لكنه لن يهوي إلى مستويات قياسية أو حتى 60 دولار للبرميل.


وأضاف أن منظمة أوبك+ تنبهت لما جرى خلال جائحة كورونا عندما انهارت أسعار النفط الخام بسبب نقص الطلب العالمي والإغلاقات، وهو ما دفعها مؤخرا لتخفيض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل بسبب ملاحظة تراجع بسيط على الطلب.


وأشار عقل أن منظمة أوبك+ لجأت إلى هذا الخيار من أجل ضبط أسعار النفط والمحافظة على السعر العالمي، لافتا إلى أنه من الصعب أن تنهار أسعار النفط بل ستكون مرشحة للارتفاع خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي وبداية عام 2023.


وبيّن أن الدول السبع إذا ما قررت وضع سقوف سعرية على النفط الروسي، وفي حال التزام الدول به فإن روسيا ستمتنع عن بيعه للدول الملتزمة بالقرار وهو ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج ما يؤدي إلى نقص المعروض الأمر الذي قد يصعد بأسعار النفط إلى مستويات 120-130 دولار للبرميل.


وكان توقع تقرير صادر عن شركة الاستشارات والوساطة "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى 60 دولار للبرميل بحلول منتصف العام المقبل 2023 إذا اشتدت حدة أزمة الركود الاقتصادي التي تهدد العالم حاليا.

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