الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الملك يهاتف أمير قطر

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

عاجل

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الخميس، 12-10-2023 01:04 م

النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

252255


الوكيل الإخباري - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الصراع بين الاحتلال والمقاومة الاسلامية في فلسطين المحتلة "يفطر القلوب"، ويهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمي الغائم بالفعل.

اضافة اعلان


وبينت غورغييفا: "نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط".

وتابعت أن أسعار النفط شهدت تقلبات وإن الأسواق تشهد ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادي الكامل للأمر.

وأضافت:" من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة في أفق ليس هو الأكثر إشراقاً للاقتصاد العالمي، غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا في غنى عنها". سكاي نيوز 


إقرأ ايضا
upload_1649325876_1198992776

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

2255

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو طلب النفط في 2024

223223

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

2022-10-05T225555Z_113316134_RC29VW9PNWGE_RTRMADP_3_USA-OIL-NOPEC

روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+

5252

الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

625e3e4f214ed818a02b829e

اختلاف 3 دنانير على سعر شراء ليرة الذهب محلياً اليوم

أخبار متعلقة
525

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 4% في عام 2024

2283741-881163675

النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

555

الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية

2023_10_01_06_56_34

صندوق النقد الدولي: الدولار يواصل هيمنته على الاحتياطيات العالمية

1120131010265

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

b36023e9248f529c76aa2b6f3f64d21b9dbb1108

صندوق النقد الدولي يُقرض المغرب 1.3 مليار دولار