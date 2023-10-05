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الخميس، 05-10-2023 10:28 ص

الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية

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الوكيل الإخباري - اعتبرت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة "غير كافية" نظراً لحجم المشكلة والحاحها.

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ودعت غرينسبان، خلال مؤتمر صحفي، إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل، خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.


وقالت: "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات... إنّها مشكلة مهمّة".

وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان الفقيرة ليست كافية. سكاي نيوز 

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