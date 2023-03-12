الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية، بات أساسيا وواقع حال، مضيفاً أن الأردن شهد استخدام الروبوت في مختلف القطاعات خاصة الطبية منها.

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وبيّن الهناندة في حديث لـ " الوكيل الإخباري" على هامش مؤتمر الجيل الثالث من الانترنت الذي جاء برعاية شركة AFTX أن التحول الرقمي في الأردن هو ممكّن لكل القطاعات عبر توفير المنصات والقنوات والبنية التحتية المختلفة وداعم لخطة التحديث الاقتصادي.



وأشار أن خطة التحول تركز على القطاع الحكومي وتدعم القطاع الخاص الذي يرغب بأحداث التحول الرقمي من أجل تطويع التكنولوجيا في خدمة المواطن.



وأضاف أن استراتيجية التحول الرقمي مستمرة لعام 2025 وسيتم بعدها إطلاق مرحلة جديدة ، مضيفا أن التكنولوجيا عالم متغير بشكل يومي.

