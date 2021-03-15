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الإثنين، 15-03-2021 09:55 ص

الهند تتقدم في قائمة احتياطي الذهب والنقد الأجنبي

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الوكيل الاخباري - أعلن بنك الهند المركزي، اليوم الاثنين، أن بلاده احتلت المرتبة الرابعة في العالم من حيث احتياطي الذهب والنقد الأجنبي، متقدمة بذلك على روسيا.

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وبحسب بيانات البنك المركزي الهندي، فإن حجم الاحتياطيات يقدر بـ 580.29 مليار دولار، في حين بلغت الأصول بالعملة الأجنبية 539.6 مليار، ومن الذهب  34.2 مليار دولار، وفي حقوق السحب الخاصة 10.9 مليار دولار وفي وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي  36.1 مليار دولار.


وفي الوقت نفسه، وبحسب آخر البيانات المنشورة للبنك المركزي الروسي، فإنه اعتباراً من الـ5 من آذار/مارس الجاري، بلغ احتياطي الذهب والعملات الأجنبية لروسيا 580.1 مليار دولار، وهذا هو المؤشر الخامس.


وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، تليها اليابان وسويسرا.


وفي وقت سابق، أوصى البنك المركزي الهندي بتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وقال محافظ البنك، شاكتيكانتا داس، إن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة يجب أن تبني احتياطيات لمنع أي صدمات خارجية، بغض النظر عما إذا كانت تخضع لمراقبة الولايات المتحدة أم لا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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