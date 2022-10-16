الأحد 16-10-2022
الوكيل الاخباري

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال شرق رفح

العثور على جثة سبعيني داخل منزله في عين الباشا

ديوان الخدمة يستقبل 1300 طلب لشواغر أوائل الأفواج الجامعية العام الحالي

اعتداء على مدير مستشفى الرمثا الحكومي

مبادرة حقق تنظم فعاليّة بناء الفريق

وظائف في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب - تفاصيل

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

سوريا.. قتيلان و9 إصابة في قصف على ريف حلب

تعيين لينا الحديد اميناً عاما لوزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين

وظيفة شاغرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تفاصيل

 
الأحد، 16-10-2022 11:57 ص

اليابان: ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات لمستويات قياسية

main_image634bc0a232122


الوكيل الإخباري- ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية، بنسبة 6.9 بالمئة في الفترة من نيسان إلى أيلول مقارنة بالعام الماضي، في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام، وفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن شركة أبحاث طوكيو "شوكو" أن الارتفاع يعود إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات، في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.


وقال مسؤول بشركة طوكيو للأبحاث إن الشركة تشهد كذلك ارتفاعا في حالات الإفلاس منذ آب الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجمة، عن ضعف الين مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى.


وأضاف أن إجمالي الالتزامات التي خلفتها الشركات المفلسة، ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 تريليون ين (11.70 مليار دولار) في فترة الستة أشهر الأخيرة.
وحسب الصناعة، سجل قطاع النقل 162 حالة إفلاس، بزيادة 42.1 بالمئة عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود.


وفي المقابل، سجل قطاع العقارات 104 حالات، بانخفاض 5.4 بالمئة، وهو أقل رقم منذ 30 عامًا، وشهدت المدن الرئيسية، 29 حالة إفلاس معظمها في هوكايدو وكيوتو، بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما.


وفي أيلول، وحده ارتفع عدد حالات الإفلاس في البلاد بنسبة 18.6 بالمئة عن العام السابق إلى 599 حالة، بينما بلغ إجمالي الالتزامات 144.87 مليار ين، وفقًا لشركة الأبحاث.

 

بترا

إقرأ ايضا
image (63)

إصلاح التسرب في أنبوب النفط بين روسيا وألمانيا

وزير المالية

العسعس يدعو الاقتصاد العالمي للاقتداء بالأردن

ذهب3

أسعار الذهب تواصل استقرارها في الاردن

أفضل-المحافظ-الالكترونية-للعملات-الرقمية

ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية في الأردن إلى 1.91 مليون

ب

اتحاد علماء المسلمين يحرم التعامل بالعملات الرقمية

5fcf300a-دنانير-أردنية

مرتفعة 2%.. فاتورة التقاعد تبلغ 952 مليونا

أخبار متعلقة
216594

تراجع اليورو أمام الدولار

211e489a-3ffb-48d1-8a10-9b34880cbc22

هبوط كبير وحاد للذهب عالمياً

1600430651332

الذهب عالمياً يسجل مرابح مفاجئة

فغاغاغاا

بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

LYNXMPEI8P051_L

الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى منذ عامين ونصف

1657287383610

ارتفاع طفيف على أسعار النفط عالمياً