اليابان: ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات لمستويات قياسية

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية، بنسبة 6.9 بالمئة في الفترة من نيسان إلى أيلول مقارنة بالعام الماضي، في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام، وفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية.

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ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن شركة أبحاث طوكيو "شوكو" أن الارتفاع يعود إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات، في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وقال مسؤول بشركة طوكيو للأبحاث إن الشركة تشهد كذلك ارتفاعا في حالات الإفلاس منذ آب الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجمة، عن ضعف الين مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى.



وأضاف أن إجمالي الالتزامات التي خلفتها الشركات المفلسة، ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 تريليون ين (11.70 مليار دولار) في فترة الستة أشهر الأخيرة.

وحسب الصناعة، سجل قطاع النقل 162 حالة إفلاس، بزيادة 42.1 بالمئة عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود.



وفي المقابل، سجل قطاع العقارات 104 حالات، بانخفاض 5.4 بالمئة، وهو أقل رقم منذ 30 عامًا، وشهدت المدن الرئيسية، 29 حالة إفلاس معظمها في هوكايدو وكيوتو، بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما.



وفي أيلول، وحده ارتفع عدد حالات الإفلاس في البلاد بنسبة 18.6 بالمئة عن العام السابق إلى 599 حالة، بينما بلغ إجمالي الالتزامات 144.87 مليار ين، وفقًا لشركة الأبحاث.

بترا