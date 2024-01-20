انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

الوكيل الإخباري - انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الأرضية في أوروبا إلى دون مستوى 77.5% في ظل الطقس البارد، وترافق ذلك مع ارتفاع طفيف في إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة.

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كذلك أظهرت البيانات أن شركة "غازبروم" زودت أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا بكميات غاز تقدر بنحو 42.4 مليون متر مكعب يوميا.



وفي ايار من العام الماضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، وتذرعت السلطات الأوكرانية بأن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".



وعلى صعيد التداولات انخفض سعر الغاز في أسواق الطاقة الأوروبية إلى 310 دولارات لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.

