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الأحد، 04-07-2021 10:16 ص

انكماش عدد سكان سيئول بسبب ارتفاع أسعار السكن

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأحد، أن سيئول واجهت أكبر انكماش في عدد سكانها في 5 سنوات، مع ارتفاع أسعار المساكن بحدة، ما يدفع مواطنيها على ما يبدو إلى الخروج من العاصمة.

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وبحسب بيانات جمعتها وزارة الداخلية والأمن في سيئول، وقدمت إلى نائب حزب سلطة الشعب، تيه يونغ هو، فقد سجل عدد سكان سيئول ما يزيد بمقدار قليل عن 9.56 مليون بحلول يونيو مقارنة بالعام الماضي، ويمثل هذا الرقم تراجعا بمقدار 154,856 شخصا أو 1.59%. وهو أكبر تراجع سنوي من نوعه في 5 سنوات.


وبلغ عدد سكان سيئول نحو 9.99 مليون شخص بحلول يونيو 2016، ويتراجع الرقم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت. ولا تشمل الأرقام المقيمين الأجانب.


ومع أن تراجع عدد السكان بسيئول ليس بالأمر الجديد كليا، فقد أشار النائب، تيه، إلى أن الارتفاع الصاروخي في تكاليف الإسكان، هو السبب الرئيسي لهذا التراجع السريع.


وشهدت منطقة نون، أكبر تراجع من بين 25 منطقة، حيث انخفض عدد المقيمين من 528,887 إلى 515,997.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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