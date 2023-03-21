انهيار بنك أمريكي جديد

الوكيل الإخباري -
هوى سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الاثنين بنحو 47%، وذلك بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له.اضافة اعلان
وفشلت الخطوة في إقناع المستثمرين بأن البنك المتعثر يتمتع بأسس مالية مستقرة ما أدى لانهيار سهم البنك الأمريكي.
ويأتي هبوط بنك "فيرست ريبابليك بنك" بعد انهيار مفاجئ لبنك "وادي السيليكون" و"بنك سيغنتشر" مؤخرا ما أثار مخاوف من أن العملاء القلقين قد يسحبون ودائعهم من البنوك الأمريكية الأخرى.
وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" أغلق سهم "فيرست ريبابليك بنك" تعاملات الاثنين على انخفاض بنسبة 47.11% عند 12.18 دولار. ( روسيا اليوم
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