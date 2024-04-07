بعد أكبر ارتفاع .. كم بلغ سعر ليرة لذهب في الأردن اليوم؟

الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند 380 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 332 ديناراً في الأردن اليوم الأحد ، وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

اضافة اعلان

ووصل سعر الاونصة الآن الى نحو 2329 دولارا في التداولات العالمية

وسجلت الليرة الذهبية يوم أمس ارتفاعا كبيرا بشكل غير مسبوق تاريخيا في المملكة .