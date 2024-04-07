الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام: الاحتلال يفاجأ بمقاومة عنيفة في كل مرة يعود لمناطق أنهى عملياته فيها

المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

بعد أكبر ارتفاع .. كم بلغ سعر ليرة لذهب في الأردن اليوم؟

ضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه وتحرير 19 مخالفة هدر في الزرقاء

تدهور مركبة قرب دوار الداخلية والسير تحذر السائقين

بلدية اربد تعلن عن إغلاق أبواب السوق المركزي بهذا الموعد

الخصاونة لنظيره الفلسطيني: الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش سحب معظم قواته من جنوب غزة

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

مفتي القدس: صلاة عيد الفطر الساعة 5:50 دقيقة صباحا

الأحد، 07-04-2024 01:48 م

بعد أكبر ارتفاع .. كم بلغ سعر ليرة لذهب في الأردن اليوم؟

3202431141423162716681

الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21  عند 380 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند  332 ديناراً في الأردن اليوم الأحد ، وفقاً لما أفاد به أمين السر للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

اضافة اعلان

 

ووصل سعر الاونصة الآن الى نحو 2329 دولارا في التداولات العالمية 

 

وسجلت الليرة الذهبية يوم أمس ارتفاعا كبيرا بشكل غير مسبوق تاريخيا في المملكة .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2379406-353973467

توقعات بارتفاع التضخم في مصر

01010

احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.2 تريليون دولار

22024159475481558800

كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم؟

1uLG7Sox2ukkM4iHnoglVL7i9xyBqm1ix8xKOY0n

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

545515

نمو إيجابي للتجارة الخارجية للمملكة في كانون الثاني

2379336-1665591033

توقعات بإجراء أول خفض للفائدة من الفيدرالي الأمريكي بهذا الموعد

أخبار متعلقة
AWN_4b02bimage_story

إرتفاع كبير على سعر ليرة الذهب في الأردن

32024410393716709493

هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

320241315231405501222

فرصة للإقتناء .. انخفاض 3 دنانير على سعر ليرة الذهب في الأردن

AWN_8bb5fimage_story

تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن

220248131521448779954

الانجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار الليرة الذهب في الأردن

320242111036325749387

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟