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الأربعاء، 20-03-2024 10:27 ص

بورصة عربية تعلن عن صفقة بأكثر من 1.5 مليار دولار في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- أعلنت بورصة دبي، أكبر مساهم منفرد في مؤشر "ناسداك" الأمريكي، بيع ثلث أسهمها في البورصة الأمريكية، وهي صفقة من المحتمل أن تبلغ قيمتها قرابة 1.6 مليار دولار.

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وقال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي، في بيان صدر بعد إغلاق بورصة "ناسداك" أمس الثلاثاء، إن "طرح اليوم يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي"، مضيفا "نحن ما نزال مساهمين على الأمد الطويل في ناسداك ونستثمر في نجاح الشركة".

ووفقا لتقديرات بورصة "ناسداك"، فقد تبيع بورصة دبي حوالي 26.9 مليون سهم، ومن المتوقع أن يصل ثمن السهم الواحد إلى 59 دولارا، ما يجعل القيمة المحتملة للصفقة 1.6 مليار دولار.

ومن المقرر أن تحتفظ بورصة دبي بحوالي 10.8% من الأسهم في "ناسداك".

وعقب الإعلان انخفض سهم مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.6% في تعاملات ما بعد البيع يوم الأربعاء، إلى ما يزيد قليلا على 60 دولارا للسهم.

وحصلت بورصة دبي على حصة في "ناسداك" كجزء من صفقة في 2008 استحوذت بموجبها "ناسداك" على شركة "أو إم إكس" السويدية.

 




 

 


 

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