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الإثنين، 08-02-2021 11:35 ص

تجارة حجمها 20 مليار دولار .. تركيا تكشف أهمية العراق الاقتصادية بالنسبة لها

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الوكيل الاخباري - قال السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، إن حجم التجارة بين بلاده وبغداد، بلغت 20.6 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن العراق بين صدارة الدول التي تستورد منها تركيا وتصدر إليها.

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وقال السفير التركي، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، الأحد إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 20.6 مليار دولار في 2020".

وأضاف أن الصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والعراق تحتل قائمة الدول التي استوردت منها تركيا منتجات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الدول الخمس الأولى التي استوردت المنتجات التركية كانت ألمانيا وبريطانيا وأمريكا والعراق وإيطاليا".

وأكد السفير التركي لدى بغداد، في فبراير/ شباط من العام الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019، من 13 مليار دولار في 2018.

وأوضح يلدز أن صادرات تركيا إلى العراق شهدت زيادة بمعدل 7.8% في 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 9 مليارات دولار.


هذا وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ناقش مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في العاصمة بغداد، الشهر الماضي، تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.


كما ناقش الطرفان أهمية الالتزام التركي بتنفيذ التعهدات الاستثمارية التي تمخض عنها مؤتمر الكويت لدعم العراق عام 2018، مشددا على رفض بلاده لأي "نشاط إرهابي" يهدد أمن أنقرة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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