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الأربعاء، 05-04-2023 08:14 م

تراجع أسهم أوروبا بعد توقعات تباطؤ التعافي الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعد توقعات بتعافي أبطأ من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو.

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وبحسب وكالة فرانس برس، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مع انخفاض مؤشر قطاع السلع والخدمات الصناعية 1.6 بالمئة، فيما صعد مؤشر قطاع المرافق 1.4 بالمئة.


وارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، بعد أن قال جابرييل مخلوف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أمس الثلاثاء، إن منطقة اليورو ستحتاج إلى تحرك أقوى للسياسة النقدية إذا وصل بها الأمر إلى دوامة ارتفاع الأجور.


بترا

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