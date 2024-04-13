تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الفائدة تلقي بثقلها على الشركات الألمانية

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة، أن تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والأزمات مثل الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بثقلها على الشركات الألمانية.

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وكشفت الدراسة التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، أن 37% من الشركات تتوقع انخفاض إنتاجها هذا العام، بينما تتوقع 23% من الشركات زيادة في الإنتاج.



وذكر الباحثون ومقرهم في مدينة كولونيا أن هذا يعني أن التوقعات لعام 2024 تدهورت مجددا بشكل طفيف منذ الدراسة التي أجريت في عام 2023.



ولم تتوقع الشركات أن يتعافى الاقتصاد هذا العام.



ووفقا للمعهد الاقتصادي الألماني، تحسنت توقعات التوظيف بشكل طفيف، وتوقع 23% من الشركات التي شملتهم الدراسة زيادة معدل التوظيف وتوفير فرص العمل بينما توقعت 35% من الشركات حدوث تراجع.