تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أسبوعين

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث ، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين، ليبتعد عن أعلى مستوى في 20 عاما، وسجل الأسبوع الماضي، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1.0 بالمئة إلى مستوى 106.40 نقطة الأدنى منذ 5 تموز من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 107.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 107.63 نقطة.



وأنهى مؤشر الدولار تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5 بالمئة، في ثاني خسارة يومية، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى في 20 عاما عند 109.29 نقطة.

