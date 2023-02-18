تظاهرات في تونس للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي

الوكيل الإخباري - تظاهر السبت الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في محافظة صفاقس وسط شرق تونس، وفي مناطق أخرى للتنديد بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبـ"استهدافه".

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وحمل بعض المحتجين قطعا من الخبز في اشارة إلى غلاء الأسعار.



وبالموازاة مع تظاهرة صفاقس نظم النقابيون احتجاجات في سبع محافظات أخرى على غرار القيروان، والقصرين، ونابل، والمنستير، وبنزرت، ومدنين وتوزر.



وقال القيادي في الاتحاد عثمان الجلولي في خطاب أمام المتظاهرين إن "الحكومة فشلت في وضع البلاد على سكة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونجحت فقط في استهداف الاتحاد".



وشاركت في التظاهرة الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات، ايستر لانش، التي أدلت كلمة قالت فيها "أتيت هنا لايصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا". ( سكاي نيوز )