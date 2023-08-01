تقرير من البنك الدولي عن أسعار الغذاء في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1% لنهاية شهر حزيران الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلي مرتفعا في جميع أنحاء العالم.

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ووفق تقرير صدر عن البنك الدولي تراجعت أسعار الأغذية في الأردن للشهر الثاني على التوالي 1% بنهاية حزيران و1.9% بنهاية أيار، بعدما ارتفعت بنسبة 0.8% في شهر نيسان الماضي.



ووفق دائرة الإحصاءات العامة بلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الستة الأولى من هذا العام 108.55 مقابل 105.41 للفترة ذاتها من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.98%.

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