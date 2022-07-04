توقعات باعلان أول رفع على أسعار الفائدة عالمياً لهذا الشهر خلال أيام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبراء في القطاع المالي والمصرفي أن يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع جديد على أسعار الفائدة خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع .



وبينوا، وفقا لما نشرته شركة بلومبيرج الامريكية، ورصده "الوكيل الإخباري" أن الرفع سيقرر الأربعاء المقبل، ليكون من 50 - 75 نقطة أساس، و ذلك في أول رفع لشهر تموز الحالي لمواجهة آثار التضخم.



ووفقا لما هو متوقع، سوف يجري مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي تقييماً لظروف العرض والطلب من أجل تحديد المسار المفضل لتشديد السياسة النقدية.



وأكدوا على أن رفع أسعار الفائدة حتى يعود التضخم لمستويات طبيعية أكثر، وأن يكون الرفع متدرج وضمن نطاق مدروس لتلافي الوقوع في شباك الركود او الكساد.



ووفقا لآخر توقعات البنك الدولي، فان النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سوف يسجل 2.9 % .

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