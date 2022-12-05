دار سك العملة البريطانية تطلق عملات هاري بوتر الجديدة - صور

الوكيل الإخباري - أطلقت دار سك العملة الملكية في بريطانيا، عملات معدنية تحمل صورة هاري بوتر وصورة قطار "هوجورتس إكسبريس.



ويشار إلى أن عملة "هوجورتس إكسبريس" المميزة، هي أيضا العملة الفردية الأخيرة بقيمة 50 بنس التي تظهر فيها صورة الملكة إليزابيث الثانية على وجه العملة.

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وتشكل العملة جزءا من مجموعة أكبر من العملات التي تحيي ذكرى مرور 25 عاما على نشر رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للكاتبة جيه كيه رولينج، لأول مرة في بريطانيا في عام 1997 عن طريق دار نشر "بلومزبري".



ومن جانبها، قالت دار سك العملة الملكية، إن مجموعة هاري بوتر ستكون واحدة ضمن مجموعة صغيرة ستتغير صورتها أثناء عمليات الطرح المتتالية. ( Thesun )