رئيس هندي جديد للبنك الدولي

الوكيل الاخباري - تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا، مهامه رسميا خلفا لديفيد مالباس الذي أنهى ولايته على رأس هذه المؤسسة.

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وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب بدون مفاجأة مطلع ايار.



وكان اجاي بانغا ثاني مسؤول للبنك الدولي غير مولود في الولايات المتحدة بعد جيم يونغ كيم المولود في كوريا الجنوبية ولكنه نشأ في ولاية أيوا، فهو الأول الذي لم يتخرج من جامعة أميركية بعد أن درس وبدأ حياته المهنية في بلده الأم الهند.



يأتي ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت في آذار الماضي زيادة تمويلها بخمسة مليارات دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة.



وسيكشف مضمون الإصلاحات خلال الاجتماع السنوي المقبل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تشرين الاول في مراكش (المغرب). ( CNBC عربية )

