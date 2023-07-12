الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الإحصاءات تكشف عدد سكان الأردن حتى نهاية العام الماضي

ما سبب الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر بالاردن ؟!

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - أسماء

وفاة طفلة إثر حريق منزل في اربد

السقاف: اليابان تستثمر بمجالات متعددة في الأردن

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء

شكوى من انقطاع دواء الأنسولين في مستشفى الإيمان والمدير يؤكد توفر البديل

توضيح من التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

 
الأربعاء، 12-07-2023 11:43 ص

سوريا.. ارتفاع دولار الحوالات

64ae5ec94c59b7787b4642ee


الوكيل الإخباري- حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ9200 ليرة للدولار.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد يوم أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ9000 ليرة للدولار الواحد، و9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


إقرأ ايضا
111

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم ؟

نفط5

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

1689103271489

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

main_image64ada514ce89d

العراق يقايض النفط الأسود بالغاز الإيراني

1689093134558

الجغبير يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر

1200px-Marriner_S._Eccles_Federal_Reserve_Board_Building

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام

أخبار متعلقة
2209286-1554357775

كوريا الشمالية: توسع بريكس قد يُعجّل بإنهاء هيمنة الدولار الأمريكي

main_image6494378ddf469

الليرة التركية تنهار إلى قاع جديد

523

المركزي السويسري يرفع معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس

image

الدولار يهبط لأدنى مستوى له في شهر

2f4dcbee90

تصريحات باول تهبط بمؤشرات الأسهم الأمريكية

2523.

ارتفاع طفيف للدولار قبيل كلمة باول أمام الكونغرس الأميركي