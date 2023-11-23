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الخميس، 23-11-2023 04:04 م

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

بنزين2


الوكيل الاخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يطرأ انخفاض أكبر على سعر خام نفط برنت، خلال الأيام القادمة وقد يصل هذا الانخفاض لـ 8%، عن سعره المُسجل لذات الأسبوع من الشهر الماضي.

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وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إن هذا الانخفاض سيكون له أثر واضح على الأسعار محلياً، مضيفاً أن الانخفاض العالمي لأسعار النفط يأتي بسبب "خلافات" بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك +) بشأن الجدوى من استمرار التخفيض الطوعي للانتاج بمعدل مليون برميل يومياً، في إطار السيطرة على المعروض وبقاء الأسعار ضمن نطاق ثابت. 


وتقرر اليوم تأجيل اجتماع منظمة أوبك+ إلى يوم 30 تشرين الثاني الجاري، بعد أن كان مقرراً أن يعقد يوم الأحد المقبل. 


ووصل خام برنت خلال تداولات هذه اللحظة من اليوم إلى 76 دولاراً للبرميل، بعد أن افتتح سوق التداول عند 77 دولاراً للبرميل. 


يذكر أن السعودية وروسيا قررتها نيسان الماضي اتباع سياسة الخفض الطوعي لإنتاج البترول بمعدل مليون برميل يومياً، وذلك للحفاظ على معدل سعر ثابت وللمحافظة على كميات المعروض في الأسواق.


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