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السبت، 08-10-2022 04:17 م

علان: الطلب متوسط على المصاغ الذهبي والليرات

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الوكيل الاخباري - قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن الطلب على المصاغ الذهبي والليرات بالسوق المحلية بوضع متوسط، مشيرًا إلى أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته أمس الجمعة، بالسوق العالمية عند 1693 دولارًا للأونصة الواحدة.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 34.90 دينار لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 33.40 لجهة الشراء.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 41 دينارًا و31.20 دينار على التوالي.


وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 246 دينارا، فيما سجل سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 280 دينارًا.




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