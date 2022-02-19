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السبت، 19-02-2022 03:15 م

فرنسا.. تسارع التضخم السنوي إلى 2.9 بالمئة في يناير

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات رسمية، صدرت، تسارع التضخم في فرنسا مدفوعا على نحو خاص بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي أن مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، ارتفع في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد زيادة 2.8 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وأرجع المكتب الفرنسي ارتفاع التضخم في البلاد إلى "تسارع أسعار الطاقة والخدمات ، وبدرجة أقل الغذاء، رغم تباطؤ أسعار السلع المصنعة والتبغ".

وفقا للبيانات الجديدة، سجلت أسعار الطاقة في يناير زيادة بنسبة 19.9 بالمئة بعد زيادة 18.5 بالمئة في ديسمبر، وأسعار الخدمات 2 بالمئة بعد زيادة 1.8 بالمئة، وأسعار الغذاء 1.5 بالمئة بعد زيادة 1.4 بالمئة.

على أساس شهري، قال مكتب الإحصاء الفرنسي أن التضخم زاد بنسبة 0.3 بالمئة في يناير، بعد زيادة شهرية بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وفي تقرير منفصل، قال مكتب الإحصاء الفرنسي إن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى أدنى مستوى منذ 14 عاما.

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الأناضول

 




 

 


 

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