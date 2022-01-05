قطاع الألبسة والأحذية يترقّب قرارا بتخفيض الرسوم على مستورداته

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي إن القطاع يترقب قراراً حكومياً بتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الألبسة والأحذية.

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وأضاف أن تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات القطاع، سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح، وسينعكس على أسعار البضائع، ويجعلها في متناول شريحة أوسع من المواطنين والمستهلكين، ويشجع التسوّق السياحي، ويضع السوق الأردنية على خط المنافسة مع الدول ذات الرسوم الجمركية القليلة أو الصفرية.



وجدّد القواسمي مطالبته بالعدالة ما بين الأردن والدول المجاورة التي تفرض رسوماً جمركية أقل، والطرود البريدية التي تحصل على ميّزات جمركية مخفّضة، مؤكداً أن أي قرار يتخذ بهذا الخصوص، سيساند القطاع التجاري التقليدي، بمواجهة تنافسية القطاع غير التقليدي.



وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية، سيشجع التجار على الاستيراد الذي انخفض بنحو 20 بالمئة العام الماضي، ما سيزيد الإيرادات، ويمنع التهرب من دفع الرسوم، وتهريب البضائع، موضحا أنه في حال استجابت الحكومة لمطالب القطاع بتخفيض الرسوم، فإن أثر القرار سيظهر في أسعار البضائع الصيفية المستوردة، ما سيحرّك العجلة التجارية بنحو أفضل من المواسم السابقة.



ودعا القواسمي الحكومةَ إلى تخفيض ضريبتي المبيعات والدخل، وأي رسم أو ضريبة يكون لتخفيضها منفعةً على التاجر والمستهلك.