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الأحد، 01-10-2023 04:43 م

قفزة في التجارة بين روسيا وأمريكا اللاتينية

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الوكيل الإخباري - أشار نائب رئيس مجلس "الدوما" الروسي ألكسندر جوكوف إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع ليصل إلى 20 مليار دولار.

وقال البرلماني الروسي في فعالية في إطار المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية: "في السنوات الأخيرة، زاد حجم التجارة بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية بنحو الربع، والآن يبلغ حوالي 20 مليار دولار".

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وأضاف، أن روسيا ودول أمريكا اللاتينية لديها إمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، الذي لا يتوقف عن التقدم، مشددا على أن التعاون بين الجانبين مبني على مبادئ المنفعة المتبادلة والمساواة.


وأشار إلى أن العالم يعيش تحولا سياسيا وماليا، إذ تتراجع حصة الدولار واليورو في احتياطيات العديد من الدول، بما في ذلك روسيا ودول أمريكا اللاتينية.


كذلك لفت جوكوف إلى أن المؤتمر البرلماني سيحث قضايا متعلقة بالتغيرات في الخدمات اللوجستية في العام.


وتشهد موسكو في الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من هذا العام انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي الأول "روسيا - أمريكا اللاتينية" بمبادرة من مجلس "الدوما".

 

RT

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