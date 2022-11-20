كوب 27 .. صندوق خسائر وأضرار لتعويض الدول النامية من الدول الغنية الملوثة

الوكيل الإخباري - وافقت الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) المنعقد في مصر، اليوم الأحد، على اتفاق يغطي ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.



وأقر المؤتمر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.



وصفق المندوبون بعد إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة، عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

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وحث رئيس المؤتمر سامح شكري الدول على الموافقة على اتفاقيات المناخ النهائية المقدمة في نهاية المؤتمر.



وقال شكري في الجلسة العامة الختامية: "أناشدكم اعتماد مشاريع القرارات التي سنقدمها لكم". ( سكاي نيوز )