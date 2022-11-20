الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

 
الأحد، 20-11-2022 10:48 ص

كوب 27 .. صندوق خسائر وأضرار لتعويض الدول النامية من الدول الغنية الملوثة

ب


الوكيل الإخباري - وافقت الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) المنعقد في مصر، اليوم الأحد، على اتفاق يغطي ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

وأقر المؤتمر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيكون مكرسا لتعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها من جراء التغير المناخي.

وصفق المندوبون بعد إقرار إنشاء الصندوق خلال جلسة عامة ختامية، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة، عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

اضافة اعلان


وحث رئيس المؤتمر سامح شكري الدول على الموافقة على اتفاقيات المناخ النهائية المقدمة في نهاية المؤتمر.

وقال شكري في الجلسة العامة الختامية: "أناشدكم اعتماد مشاريع القرارات التي سنقدمها لكم". ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
CSCQRodXxTRiZ9j2eeCPC3ZjYxw8QCkcQgwScaH6

صندوق النقد: ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا في 2023

LYNXMPEB190TY_L

النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يخسر 1.4 تريليون دولار بسبب الانقسام التجاري

413313

انخفاض برميل خام برنت أكثر من 2 دولار

1120221995910652046801

أسعار الذهب عالمياً: الأوقية تخسر قرابة 10 دولارات

يببببب

بزيادة 12 % .. السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

كتلهه

أبو شيخة: القطاع الماليّ في الأردنّ أداة رئيسيّة جاذبة للاستثمارات في كافّة القطاعات

أخبار متعلقة
22

كوب 27.. مصر توجه رسالة لدول العالم

1900936_0

مصر.. ارتفاع أسعار السكر بشكل قياسي

مصر 3

مصر تحظر تعبئة الأرز بعبوات تزيد عن 1 كيلو إلا بشرط

_127401160_gettyimages-1242710165

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه المصري

290512_18_1605445551

بلومبرغ: قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري

ذهب2

3 دول عربية ضمن التصنيف.. أكبر مشتري الذهب في العالم