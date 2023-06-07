للراغبين بالعمل في الإمارات .. تأشيرة استكشاف فرص العمل مدتها 120 يوماً

الوكيل الإخباري - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم خدمة تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل للأجانب الراغبين في السفر لهذا الغرض لمرة واحدة.



وقالت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يمكن لحاملي هذه التأشيرة الإقامة لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا دون الحاجة إلى وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة.



ويشترط لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف الفرص المتاحة للعمل ما يلي:



أن يستوفي المتقدم أحد الشرطين التاليين:

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-أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.



-أن يكون المتقدم من خريجي أفضل (500) جامعة في العالم بحسب التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، ويجب ألا تتجاوز مدة التخرج سنتان من تاريخ تقديم الطلب.



-أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

-أن يستوفي الضمان المالي المقرر.



*المستندات المطلوبة:

-صورة شخصية ملونة

-نسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة

-إثبات أهلية الإقامة الدائمة