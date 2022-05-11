لماذا تخالف سوق الذهب في مصر تحركات السوق العالمي؟

الوكيل الاخباري- على الرغم من اتجاه المعدن النفيس إلى النزول عالمياً، سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات الثلاثاء، وسط قلق من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وحدوث ركود تضخمي.



وارتفعت أسعار الذهب بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، نحو 1210 جنيهات، فيما سجل عيار 18 نحو 1037 جنيهاً، وسجل عيار 24 نحو 1383 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9680 جنيهاً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 24 دولارًا في نهاية تعاملات أمس الاثنين 9 مايو/أيار، مع ارتفاع العملة الأميركية وعوائد السندات الحكومية، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة قبل أيام.

اضافة اعلان

العربية