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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 22-03-2024 11:44 ص

مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة

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الوكيل الإخباري- تجاوز مؤشر نيكي 225 الياباني مستوى 41000 نقطة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الجمعة، وذلك مع تسارع التضخم في البلاد في شباط، ليسجل نيكي ثاني يوم على التوالي من الارتفاعات إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت الأسواق الآسيوية الأخرى.

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وأغلق مؤشر نيكي تحت مستوى 41000 بقليل، وأنهى التداول مرتفعا بنسبة 0.18 بالمئة عند 40888.43 نقطة. كما سجل مؤشر توبكس رقما قياسيا جديدا، مرتفعا بنسبة 0.61 بالمئة إلى 2813.22 نقطة، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2 بالمئة متأثرا بأسهم السيارات الكهربائية، وانخفض مؤشر (سي إس آي 300) في البر الرئيسي للصين بنسبة 1.05 بالمئة.


وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن قاد المكاسب في آسيا، في حين كان مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة مستقرا تقريبا.


 




 

 


 

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