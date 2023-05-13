مدينتان عربيتان بصدارة مدن العالم في حجم إنفاق المسافرين - أسماء

الوكيل الإخباري - تصدّرت مدينتي (دبي والدوحة) مُقدمة دول العالم كأكثر مدينتين كان المسافرون ينفقون فيها معظم الأموال خلال العام الماضي.

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ووفقا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) بلغ حجم إنفاق المسافرين في دبي 29.4 مليار دولار أمريكي، بينما احتلت الدوحة المرتبة الثانية بإجمالي إنفاق وصل إلى 16.79 مليار دولار.



وتضمن التقرير تصنيف المدن العشر الأولى الأعلى من حيث الإنفاق للسيّاح الدوليين، حيث جاء بالترتيب الثالث مدينة لندن بحجم إنفاق بلغ 16.07 مليار دولار، ثم ماكاو بحجم إنفاق بلغ 15.8 مليار دولار.



وفي الترتيب الخامس جاءت مدينة أمستردام بحجم إنفاق بلغ 13.59 مليار دولار، ثم مدينة اسطنبول 13.1 مليار دولار، ثم مدينة برشلونة بانفاق بلغ 12.7 مليار دولار .



وفي الترتيب الثامن جاءت مدينة نيويورك بحجم انفاق بلغ 12.45 مليار دولار، ثم مدينة سنغافورة 10.97 مليار دولار، واخيراً باريس بحجم إنفاق بلغ 9.7 مليار دولار .



وذكر التقرير بأنّه خلال العقد المقبل، يسير قطاع السياحة والسفر في الاتجاه الصحيح كي يصبح محرّكا رئيسيا للنمو الاقتصادي ويوفر 126 مليون فرصة عمل جديدة حول العالم.



