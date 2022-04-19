مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي يكرر دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5%

الوكيل الاخباري-قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن التضخم في الولايات المتحدة "مرتفع جدا"، مكررا دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام لكبح توقعات التضخم وإبطاء ما أصبح الآن أعلى قراءات للتضخم في 40 عاما.



وأبلغ بولارد ندوة افتراضية لمجلس العلاقات الخارجية، أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية في أي اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي.



وأضاف أن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود، وأن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.6%، من المرجح أن يتراجع إلى أقل من 3% هذا العام.

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